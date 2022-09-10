Mersin Mutiş Gıda işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin Mutiş Gıda, geçici olarak istihdam etmek üzere eski hükümlü olan 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
Bireysel olarak müracaat yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını bitirmiş olmak
Emekli olmamak
Eski hükümlü olmak
Mut ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
İkametgah
İş başvuru formu
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