Mersin Mutiş Gıda işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin Mutiş Gıda, geçici olarak istihdam etmek üzere eski hükümlü olan 1 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Bireysel olarak müracaat yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını bitirmiş olmak

Emekli olmamak

Eski hükümlü olmak

Mut ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

İkametgah

İş başvuru formu