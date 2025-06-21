Mersin Mut’ta fosil araştırması

Mut Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ile MEÜ Denizcilik Meslek Yüksek Okulu işbirliği kapsamında, Mut'ta fosil araştırma çalışması yapıldı. İlçenin Çukurbağ Mahallesi ve Göğden Yaylasında gerçekleştirilen ve üniversiteden akademisyenler, öğrenciler ve Mut Bilsem öğretmenlerinin katıldığı araştırma gezisinde, bölgenin fosil varlığının belirlenerek kayıt altına alınması için ön çalışma yapıldı.

Mut Çukurbağ Mahallesi'nde Muhtar Erkan Uysal ve fosil koleksiyoncusu İsmet Yıldırım'ın ekibininin oluşturduğu fosil sergisi incelendi. Sergilenen fosilleri inceleyen ekip, özellikle deniz canlılarından oluşan fosilleri fotoğraflayarak kayıt altına aldı. Çukurbağ'daki inceleme ve araştırmasını tamamlayan ekip, daha sonra Göğden Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

"ANTİLOP, FİL GİBİ CANLILARIN İSKELET SİSTEMİNE AİT PARÇALARA DA RASTLANABİLİYOR"

İki gün süren araştırma ve inceleme gezisi sonrası açıklamada bulunan MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Deniz Ayas, "İki günlük Mut ziyaretimizde birinci günü fosile ayırmıştık. Mut'un birkaç yaylasında, daha önceden toplanmış fosilleri inceleme fırsatımız oldu. Mut'un özellikle fosil yönünden yoğun bir alan olduğunu daha önceden de biliyorduk. Bu alanda da çok verimli bir gün geçirdik. Bu bölge özellikle Mezozoik zamana ait, çok yoğun fosillerin bulunduğu bir alan. Yaklaşık 60 milyon yılla, 250 milyon yıl arası dönemde Anadolu'nun bu bölgesi, Tetis denilen bir denizin, okyanusun altındaydı. O zamanda mercanlar, süngerler, deniz kabukluları, fosilleşmiş olarak deniz tabanından yeryüzüne Anadolu'nun yükselmesiyle birlikte çıkmış. O zamanlarda oluşan bu canlı grupları, bugün hemen hemen Torosların her yerinde yoğun miktarda bulunabiliyor. Tabi karasal canlılara ait fosiller de var. Özellikle bu bölge, Mut bölgesinde antilop ya da fil gibi canlıların da, özellikle iskelet sistemine ait parçalara da rastlanabiliyor. Bununla ilgili aslında bir fotoğraf da gördük. Bir antilop. Kara memelisine ait kaburga sisteminin fosilleşmiş bir parçası var"dedi.

"DOĞA MÜZESİ KAZANDIRACAĞIZ"

Mut Bilsem Kurucu Müdürü Hilal Tuncer ise,"Çukurbağ Mahallesi ve Göğden Yaylasında fosil toplama etkinliği ve birçok araştırmalar yaptık. Özellikle Mut Bilim Sanat Merkezi'nde kuracak olduğumuz Doğa Müzesi için girişimlerde bulunduk. Bizlerle yaptıkları bu çalışmada gösterdikleri desteklerinden dolayı hocalarıma ve kıymetli öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. İş birliğimiz önümüzdeki yılda da devam edecek. İlçeye güzel bir Doğa Müzesi kazandıracağız"diye konuştu.