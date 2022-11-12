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Mersin Narenciye festivali başladı

Mersin’de düzenlenen Narenciye Festivali 8.yılında renkli etkinliklerle başladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:54
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Mersin Narenciye festivali başladı

Mersin Narenciye festivali başladı
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AA

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Babil Kavşağı'ndaki festival açılışına, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen, Cengiz Gökçel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer kent protokolü üyeleri katıldı.

Vali Pehlivan, narenciyenin kent için önemli olduğunu söyledi. Mersin'in narenciye deposu olduğunu aktaran Pehlivan, "Bu festivalde 300'e yakın stant, 30'a yakın figürle şenlenmiş durumda. Binlerce vatandaşımız geçmiş yıllarda olduğu gibi geliyor. Önümüzdeki yıl daha da geniş ve kapsamlı festival yapacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de festivalin Mersin'in tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, festivalde sergilenen figürlerin işçiler tarafından özenle hazırlandığını ifade etti.

Festivalde çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirten Özdemir, "Festivalde emek, ekip ruhu, dayanışma, hayal gücü ve sanat var. Etkinliğimizi diğer festivallerden ayıran özellik limonun, greyfurtun bizzat kendisinin süsleme aracı olarak kullanılmasıdır. Festival sonunda bu ürünleri itinayla yerlerinden alıyoruz, önce talep eden hayır kurumlarına veriyoruz, sonra da halka adaletli bir şekilde dağıtıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar limon, mandalina, portakal ve greyfurt ile süslenmiş Narenciye Çeşmesi'nden portakal suyu içti, festival alanını gezdi.

Festivalde vatandaşlar, kadınların 100 ton narenciyeden yaptığı balina, aslan, helikopter gibi figürlerin önünde fotoğraf çektirdi.

Etkinlikler kapsamında çeşitli konserler ve şeflerin katılımıyla yemek etkinlikleri düzenlenirken, flyboard gösterisi yapıldı. Festival düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.


 

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