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Mersin Silifke’de icradan satılık tarla

T.C. Silifke İcra Dairesi tarafından Mersin Silifke'de 4.400 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:07
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Mersin Silifke’de icradan satılık tarla

Mersin Silifke’de icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Mersin İl, Silifke İlçe, AKDERE/ATATÜRK Mahalle/Köy, 150 Ada, 11 Parsel,Taşınmazın tapu cinsi tarla olup, taşınmaz hafif taşlık, taban arazi konumunda, arazinin eğimi % 0-2 dür. Toprak yapısı killi tınlı yapıda olup, akarsuların içlerinde aşınma etkisiyle taşıdığı toprakları ve materyalleri eğimin azaldığı, akış hızının düştüğü ve sığ alanlarda biriken alüvyal topraktır. Taşınmazın bulunduğu bölgede badem, limon ve zeytin gibi çeşitlerle meyvecilik yapıldığı hıyar, domates, karnabahar gibi çeşitlerle sebzecilik yapıldığı, kuru arazilerde ise arpa ve buğday yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Mersin-Antalya yoluna kuş uçuşu 250-300 metre mesafede, eğribük koyu sahiline 1-1,5 km mesafededir. Silifke İlçesine yaklaşık 18 km mesafededir.taşınmazın tapu cinsi tarla olup, taşınmaz hafif taşlık, taban arazi konumunda, arazinin eğim

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