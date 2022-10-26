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Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu

Mersin Silifki'de 33 özel gereksinimli genç, bir günlüğüne asker oldu

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:05
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Mersin Silifki'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu

Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
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Silifke Belediyesi, Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği iş birliğinde askerlik yaşı gelen 33 özel gereksinimli genç için Atatürk Anıt Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Temsili askerlik için üniformalarını giyen gençler, Türk bayrağına el basarak yemin etti.

Yemin töreni sonrası araçlarla şehir turu atan gençler için belediyenin mesire alanında asker kına eğlencesi düzenlendi. Dualar eşliğinde gençlerin ellerine kına yakıldı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti.

Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği Başkanı Fulya Arslan da heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Arslan, "Benim 33 tane özel meleğim var. Hepsinin askerlik yaşı gelmişti ama askerlik görevinden maalesef muaftılar. Aileleri olarak bu duruma çok üzülüyorduk. Bu durumu Silifke Belediye Başkanımız ile paylaştık. Kendisi bize çok güzel bir askerlik töreni armağan etti. Silifke İlçe Jandarma Komutanlığında çocuklarımız 1-2 saat temsili askerlik eğitimi aldılar. Yemin törenlerini gerçekleştirdik. Kur'an-ı Kerim okutup kınaları yaktık." diye konuştu.

Emekli polis memuru Akif Akkoç da oğlunun bir günlük de olsa askerlik heyecanı yaşadığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Bayram Sivas da oğlunun bir günlük de olsa asker olmasından şeref duyduğunu belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

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