Mersin Sinema Ofisi’nin Avrupa Film Komisyonları Ağı’na (EUFCN) resmi üyeliğiyle Mersin’in, uluslararası yapımcıların radarına girerek dünya sinema sektöründe daha görünür bir çekim merkezi haline geleceği ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mersin Sinema Ofisi (MSO), Avrupa’nın en kapsamlı film komisyonları birliklerinden biri olan Avrupa Film Komisyonları Ağı’na (EUFCN) resmi olarak üye oldu. Böylece Mersin, aralarında 33 ülkeden 101 film komisyonunun bulunduğu bu önemli endüstriyel iş birliği ağında Türkiye’yi temsil eden aktörlerden biri haline geleceği aktarıldı. EUFCN üyeliğiyle birlikte Mersin, doğal güzellikleri, kültürel mirası, zengin tarihi dokusu ve çok kültürlü yapısıyla uluslararası yapımlar için daha görünür bir çekim destinasyonu haline gelecek. Özellikle Avrupa’daki yapımcıların kente erişimi kolaylaşırken, film, dizi ve belgesel projeleri için Mersin artık alternatif değil, doğrudan tercih edilen bir lokasyon olma yolunda ilerliyor. Bu gelişmenin film turizmine önemli bir ivme kazandırması ve yerel ekonomiye yeni fırsat alanları oluşturması bekleniyor.





MERSİN, AVRUPA İLE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRECEK

Kurumdan yapılan açıklamada:" Mersin Sinema Ofisi’nin EUFCN’e katılımı, yalnızca film çekimlerini desteklemekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Avrupa ile Türkiye arasında kültürel etkileşimi güçlendiren bir köprü işlevi görecek. Kent, üretimin desteklendiği uluslararası bir ortaklık ağında yer alarak bölgesel sinema sektörünün gelişimine de katkı sunacak. Mersin Sinema Ofisi’nin bu yapıya dahil olması, Türkiye’deki bölgesel film ofislerinin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesine de önemli bir katkı sağlayacak. Mersin, bu stratejik üyelikle birlikte yerelden evrensele uzanan bir vizyonla sinema endüstrisindeki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor"denildi.



Mersin, doğal bir film platosu

Son dönemde yerli ve yabancı yapımcıların dikkatini çekmeye başlayan Mersin’in, aynı gün içinde deniz, dağ ve tarihi mekanlara ulaşılabilen zengin coğrafyasıyla ‘doğal bir film platosu’ niteliği taşıdığına da dikkat çekildi. EUFCN üyeliğinin, bu potansiyelin daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlayarak kentin marka değerini yükseltecek önemli bir adım olacağı davurgulandı.



EUFCN nedir?

2007 yılında Brüksel merkezli olarak kurulan EUFCN, Avrupa sinema endüstrisinin gelişimini desteklemek ve şehirlerin film üretimindeki rolünü artırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Hollanda Limburg Film Ofisi’nden İspanya’nın Valensiya ve Barcelona komisyonlarına, Almanya Bayern Film Komisyonu’ndan Litvanya Kaunas Film Ofisi’ne kadar pek çok önemli kuruluşun yer aldığı bu ağ, dünya çapında yeni iş birliklerinin kapılarını açıyor.