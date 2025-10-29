Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Karditsa Iaponiki’yi Servet Tazegül Spor Salonu’nda ağırladı.

İLK YARIDA BAŞA BAŞ MÜCADELE

İlk periyodu 20-23 geride tamamlayan Mersin Spor, ikinci çeyrekte de dengede giden oyunda rakibine diş geçiremedi ve devreye 39-37 geride girdi.

MERSİN SPOR ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE AĞIRLIĞINI KOYDU

Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran Mersin Spor, farkı açarak 64-56’lık üstünlüğü yakaladı.

Son periyotta ise taraftarının desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, mücadeleyi 81-73 kazandı.

Mersin Spor’da Olaseni 17, Cruz 14, Cobbs 13, White 11 ve Bentil 8 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Konuk Karditsa’da ise B. Jefferson 20 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.

İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti. Yunan ekibi Karditsa ise üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı.