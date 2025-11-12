FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nun 4. haftasında Mersin Spor Unicaja Malaga’yı konuk etti.

Kötü başladığı karşılaşmada ilk yarıda farkın açılmasının önüne geçemeyen Mersin Spor, sahadan 100-77'lik skorla mağlup ayrıldı.

Mersin Spor’da Olaseni 10, March Jr 14, Cobbs 11, Cowan 13 ve Ergi Tırpancı 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Ancak bu performanslar farkı kapatmaya yetmedi.

Unicaja Malaga’da ise Balcerowski 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Perez 14, Dedovic 12 ve Webb III 12 sayıyla İspanyol ekibine galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı.

MERSİN SPOR İKİ YENİLGİSİNİ DE MALAGA'YA KARŞI ALDI

Bu sonuçla Mersin Spor, G Grubu’ndaki ikinci yenilgisini da Malaga karşısında alırken İspanyol ekibi üst üste dördüncü galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.