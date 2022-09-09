Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 132 işçi alacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesine 132 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Askerliğini yapmış olmak.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
İkametgah belgesi,
Özgeçmiş.
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