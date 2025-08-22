Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, 4 merkez ilçede altyapı çalışmalarına devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, 4 merkez ilçede altyapı çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde altyapı hattı yatırımlarına devam ediyor. MESKİ, yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı projeler kapsamında muhtelif mahallelerde toplam 27 bin 450 metre uzunluğunda altyapı hattı çalışması gerçekleştiriyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kaliteli, modern ve dayanıklı altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Daha temiz ve altyapısı güçlü bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Mezitli ilçesi Kuyuluk, Akdeniz, Eski Mezitli ve Tece mahalleleri ile Toroslar ilçesi Portakal ve Hüseyin Okan Merzeci mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yerleşim bölgelerinde artan yapılaşmayla birlikte ortaya çıkan altyapı ihtiyacına hızla yanıt veren MESKİ, yeni imara açılan yollar ve inşaat alanlarına paralel olarak altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla MESKİ, 4 bin 500 metre kanalizasyon, 22 bin 950 metre içme suyu hattı olmak üzere toplam 27 bin 450 metre yeni alt yapı hattını Mersin’e kazandırmış olacak.

22 BİN 950 METRE İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR

MESKİ, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını titizlikle yenilemeye devam ediyor. MESKİ, yeni yerleşim yerlerinde gerçekleştirdiği içme suyu hattı çalışmalarıyla ise vatandaşları kesintisiz içme suyuna kavuşturuyor. Bu kapsamda MESKİ, 4 merkez ilçenin muhtelif mahallelerinde yaklaşık 22 bin 950 metre içme suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.

