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Mersin Tarsus’ta icradan satılık daire

T.C. Tarsus İcra Dairesi tarafından Mersin Tarsus'ta 109 m² 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:42
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Mersin Tarsus’ta icradan satılık daire

Mersin Tarsus’ta icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Yeni Ömerli Mah. 4110 Sk. Kemal Göğcü Apt. Dış Kapı No: 2 - 5. Kat 16 No.lu DaireTarsus/MERSİN
Binanın inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni mevcut olup,Tarsus Belediyesi Onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında taks: 0,60 - Kaks (emsal) 3,20 bitişik nizam 8 katlı Ticari+Konut alanına isabet etmektedir. Çevresindeki tüm parsellerde konut yapılaşması yoğundur. Şehir merkezinde, eğitim kurumlarına, marketlere yakın konumdadır. Ulaşım sorunu yoktur. Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır. Parsel geometrik olarak yamuk olup eğimsiz düz arazidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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