Mersin Tarsus’ta kalemli tabanca skandalı!

Kaynak: İHA
Mersin Tarsus’ta kalemli tabanca skandalı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde şüpheli bir şahsın üst aramasında kalem tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şüpheli bir şahsın üst aramasında kalem tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan A.E.S. (24) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 765 mm kalibrede kalem şeklinde tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen A.E.S.'nin daha önce de çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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