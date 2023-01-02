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  • Mersin Ülkü Ocakları Başkanı’ndan Sinan Ateş açıklaması: Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır

Mersin Ülkü Ocakları Başkanı’ndan Sinan Ateş açıklaması: Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi sonrası Ülkü Ocakları’ndan ilk açıklama geldi. Ülkü Ocakları Mersin İl Başkan Yavuz Akgül  “Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır” dedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:44
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Mersin Ülkü Ocakları Başkanı’ndan Sinan Ateş açıklaması

Mersin Ülkü Ocakları Başkanı’ndan Sinan Ateş açıklaması: Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları’ndan günlerdir açıklama gelmedi. Ülkü Ocakları ve MHP’nin sessiz kalması özellikle sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yıl mesajında Ateş’ten hiç bahsetmemesi tepkileri daha çok artırmıştı. Öte yandan Bahçeli’nin tutumuna isyan eden bazı MHP’liler partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sinan Ateş’in hayatını kaybetmesi sonrası tepkilerin odağında olan Ülkü Ocakları’ndan ilk açıklama geldi. Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül yaptığı açıklamada Ülkü Ocakları’na ve MHP’ye tepki gösterenlere yanıt verdi. Akgül, “Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır” ifadelerini kullandı.

Yavuz Akgül’ün yaptığı açıklama şöyle:

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ÜLKÜCÜ
2.01.2023 15:25
BAHÇELİ ÜLKÜCÜ MÜ ?  
 
Vatandaş
2.01.2023 14:47
Bildiği varsa suçuda var demektir  
 
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