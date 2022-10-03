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Mersin Üniversitesi akademik personel alacak

Mersin Üniversitesi 47 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 07:56
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Mersin Üniversitesi akademik personel alacak

Mersin Üniversitesi akademik personel alacak
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.” Denildi.

Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

Adaylarda:

6547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak koşulu aranır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (aslı gibidir onaylı) veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

5. Tezli Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'lik sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)

7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

8. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

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