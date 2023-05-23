Mersin ve Adana için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve Adana çevreleri için bu akşam saat 23.00'te başlayıp yarın öğlene kadar etkisini gösterecek çok kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteorolojinin bu akşam yaptığı uyarı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (ANKA)