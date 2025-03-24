Mersin’de 15 yıl hapis ve 13 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere 13 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve hakkında 44 soruşturma dosyası bulunan H.G., ekiplerin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Kendi evini kullanmayan ve farklı bir adreste saklanan H.G., apartmanın zemin katında düzenlenen operasyonla kıskıvrak ele geçirildi.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan H.G., cezaevine teslim edildi.