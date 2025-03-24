Mersin’de 15 yıl hapis ve 13 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de 15 yıl hapis ve 13 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Mersin'de JASAT ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan 15 yıl hapis cezası bulunan H.G.'yi yakaladı. Yakalanan şahsın 44 soruşturma dosyası olduğu öğrenildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere 13 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve hakkında 44 soruşturma dosyası bulunan H.G., ekiplerin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Kendi evini kullanmayan ve farklı bir adreste saklanan H.G., apartmanın zemin katında düzenlenen operasyonla kıskıvrak ele geçirildi.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan H.G., cezaevine teslim edildi.

Mersin’de 15 yıl hapis ve 13 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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