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Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri çocuk 5 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 21:32
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Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
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Sadullah Ünver idaresindeki 33 AHS 210 plakalı otomobil, Kösbucağı Mahallesi'nde H.G'nin kullandığı 01 EZT 50 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ünver ile yanındaki Mehmet Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü H.G. ve araçlardaki biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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