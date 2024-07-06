Mersin'de 20 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

Kaynak: DHA
Mersin'de 20 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

Ticaret Bakanlığı, Mersin'de Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yaklaşık 20 milyon TL değerinde kaçak eşyanın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından Mersin'de yürütülen operasyonlar kapsamında, Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personelleri de katılım sağladı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bir fabrikanın deposunda arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 14 milyon 400 bin dal makaron ve 39 bin 515 adet sahte bandrol olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi. El konulan kaçak malların gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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