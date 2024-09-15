Mersin’de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyon sonucunda 26 bin litre kaçak akaryakıt ve bu üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ilçesi Atalar Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmalarda, iki şüphelinin kaçak akaryakıt üretimi yaparak piyasaya sürmeye hazırlandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyon kapsamında, iki şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 26 bin litre kaçak akaryakıtın yanı sıra, büyük hacimli çeşitli tanklar ve üretimde kullanılan bir reaktör makinesi ele geçirildi. Yakalanan akaryakıt, Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi.

Yakalanan iki şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.