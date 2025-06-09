Mersin’de "27. Dinler Buluşması" düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “27. Dinler Buluşması” bu yıl da farklı inanç gruplarını bir araya getirdi. Bayram programında, Dinler Buluşması’nın yaratıcısı Lina Nasif de anıldı.

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Akbelen Şehir Mezarlığı’nda gerçekleştirilen 27. Dinler Buluşması Bayram Kutlaması Programı’na; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i temsilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, MESKİ Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Varal, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Müslüman, Hristiyan ve Musevi dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Mersinli katıldı.

Program, önceki yıl yapılan Dinler Buluşması’nın video gösterimi ile başladı.

“DİNLER BULUŞMASI; MERSİN’İN RUHUNU VE KİMLİĞİNİ YANSITAN BİR YAŞAM PRATİĞİDİR”

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, konuşmasında her inanç sisteminin, özünde barışı, sevgiyi, hoşgörüyü ve insan onurunu yüceltmeyi amaçladığını kaydetti. Mersin Büyükşehir olarak dini ve kültürel çeşitliliği kucaklayan bir etkinliğe imza atmaktan büyük bir gurur duyduklarını sözlerine ekleyen Gündeş, “Farklı dinlerin bayram buluşması; kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak insanlık değerlerinin yankı bulduğu bir barış çağrısıdır. Dinler Buluşması yalnızca bir gelenek değil; aynı zamanda Mersin’in ruhunu, kimliğini ve vicdanını yansıtan bir yaşam pratiğidir” dedi.

Gündeş, Mersin’in; insanların bir arada ve barış içinde yaşadığı kadim bir kent olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“BU BULUŞMA; DİNLER ARASINDA DEĞİL, KALPLER ARASINDA BİR KÖPRÜ KURMA ÇABASIDIR”

“Bizim kent kültürümüz birlikte yaşama ahlakına dayanır. Biz bu ahlakı sadece sözde değil; yaşamla, duruşla, Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in ‘ayrımcılığı ret’ pratiğiyle inşa ediyoruz. Bu buluşma; dinler arasında değil, kalpler arasında bir köprü kurma çabası ile birbirini dinlemek, anlamak, saygı duymak ve birlikte yaşama kültürünü daha ileriye taşıma girişimidir. Bu etkinlik yalnızca bir bayram kutlaması değil; aynı zamanda sevgiye, erdemli olmaya, hoşgörüye ve insanoğluna adanmış çok anlamlı bir mesajdır. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden bu yana ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, herkesin kendini ifade edebileceği, huzurlu yaşayabileceği bir Mersin inşa etmek için çalışıyoruz. Bu şehirde hiçbir inanç grubu ve topluluk yalnız değildir. Çünkü biz bu kenti hep birlikte var ediyoruz. Dinler Buluşması da kalpleri buluşturuyor, gönülleri ortak bir dilde birleştiriyor.”

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç ise Mersin’in barış ve kardeşlik dolu, herkesi kucaklayan kimliğini yansıtan 27. Dinler Buluşması’nın coşkusunu ve maneviyatını hep birlikte yaşadıklarından söz ederek, şunları dile getirdi:

“BU ÖZEL ETKİNLİK SADECE BİR GELENEK DEĞİL; BİR BARIŞ ÇAĞRISI, BİR İNSANLIK MESAJIDIR”

“Bu özel etkinliğin her yıl Kurban Bayramı’nda farklı inançlardan insanları bir araya getirmesi sadece bir gelenek değil; aynı zamanda bir barış çağrısı, bir eşitlik, birlik, beraberlik ve hoşgörü duyguları ile dolu bir insanlık mesajıdır. Bizler, bu topraklarda farklılıklarımızla zenginleşiyoruz. İnançlarımız ayrı olabilir ama acılarımız da sevinçlerimiz de ortak. Hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz, kalplerimiz birlikte atıyor ve aynı toprağa karışıyoruz.”

Dinler Buluşması’nın mekanı olan Akbelen Şehir Mezarlığı’nın, Mersin’in çok kültürlü ve çok inançlı yapısını yansıtan bir mezarlık olduğunu da kaydeden Girgeç, bu mezarlığın sadece bir defin alanı değil, aynı zamanda Mersin’in barış içinde bir arada yaşama kültürünün somut bir simgesi olduğunu sözlerine ekledi. Mersin’in Anadolu’nun en barışçıl kentlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Girgeç, “Bugün burada birlikte verdiğimiz bu güzel fotoğraf bizlere umut verirken tüm dünyaya örnek oluyor” dedi.

Programda Mevlânâ Kültür ve Sanat Derneği ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından ilahi dinletisi yapıldı. Mersin İl Müftülüğü Din Görevlisi İl Vaizi Bayram Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kurban Bayramı’nı kutlayan Genç, Mersin’de insanların barış, refah, huzur ve hoşgörü içinde yaşadığını sözlerine ekleyerek, “Bizim bir hedefimiz var; iyinin, doğrunun, adaletin, hakkın hâkim olması için takatimizin sonuna kadar var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Daha adil bir dünyada buluşmak umuduyla bütün insanlığı; yüce yaratıcımız Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu. Genç, konuşmasının ardından ise dua etti.

Cemevi Dedesi ve İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ise bayramın gönüller arasında kurulan bir sevgi köprüsü olduğunu dile getirerek, kimsenin kimseyi hor görmemesi, ötekileştirmemesi ve başkasının kimliğini, inancını yok saymaması gerektiğini söyledi. Sevin, “Gelin hep birlikte sınıfsal, kimliksel, siyasal, dinsel değer yargılarına sıkışmadan, Anadolu birliğini kurmuş Pir Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Ahî Evran’ın Horasan ve Anadolu erenlerinin insan sevgisini, Hakk aşkını, hoşgörüsünü, dayanışma ve paylaşımını örnek alalım ve onu yaşamımıza uygulayalım. Dünya tarlasına sevgi ve hoşgörü tohumlarını ekelim” ifadelerini kullandı. Sevin de konuşmasının ardından gülbeng okudu.

Kilise müziği dinletisinin ardından ise Katolik Kilisesi Pederi Jawahar Jerry Cutinho, “Yaşadığımız bu kutsal topraklar bize şunu hatırlatıyor; farklı yollardan gelmiş olabiliriz, dualarımız farklı dillerde olabilir ama aynı büyük gerçekte biriz” dedi.

Tüm dinlere saygı ve hoşgörünün birlikte yürümenin temelini oluşturduğuna değinen Cutinho, “Mersin’de bu sadece bir fikir değil, zaten yaşamakta olduğumuz bir gerçek. Birbirimizin dualarına yakınlık duyuyoruz. Sevincimizi, yasımızı birlikte paylaşıyoruz. Korkuyla değil, güvenle köprüler kurmaya devam edelim” diye konuştu.

CUTİNHO KONUŞMASININ ARDINDAN DUA ETTİ.

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur ise Kurban Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başladı. Teymur, insanlar arasındaki bağların güçlü olmasını sağlayacak en temel şeyin sevgi olduğuna değinerek, “İnsanlar karşılıksız sevgiyi benimsemedikleri sürece barışın sağlanması mümkün olmayacaktır. Çünkü sevgi, insanı nefretten özgür kılar. Bütün semavi dinlerin ortak mesajı sevgi, barış ve kardeşliktir. Bu üç evrensel fazileti özümseyebildiğimiz oranda ve bunları uygulama imkanı oluşturabildiğimiz miktarda kendi inançlarımıza hizmet etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Teymur, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, konuşmasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri minnetle yad ederek bitirdi.

27. Dinler Buluşması Bayram Kutlaması Programı, Barış ve Kardeşlik Duası’nın okunması ve Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar tarafından yapılan ney dinletisi ile sona erdi. Programda ayrıca, konuklara mamül ve limonata ikram edildi.