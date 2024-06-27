Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Mersin'de 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin meydana geldiği anı 'son dakika' olarak ilan etti. Sarsıntı, bölge halkı arasında endişe ve korkuya neden oldu. Birçok kişi güvenliklerini sağlamak amacıyla evlerini terk ederek açık alanlara yöneldi.

Depremin oluşturduğu tedirginlik, vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerine sebep olabilir. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının bildirilmediği deprem, bölgedeki yapıların dayanıklılığı konusunda soru işaretleri uyandırdı.