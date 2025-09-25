Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı

Mersin'de yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 40 yıl önce kaçarak evlenen 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı.

Çifrin oynadığı düğün görüntülerine beğeni ve yorum yağdı.

İşte o yorumlar:

"Köydeki kadınlara ne makara çıkmıştır şimdi. "

"Köye ne dedikodu çıkmıştır şimdi :) Millet canı sıkıldı diye düğün tekrarlıyor la"

"Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın, insanlar ne güzel hayallerini gerçekleştirmiş. Bize de mutluluklarının daim olmasını dilemek düşer"

"Halı yıkamacı psikolog aşkınızı alevlendirin demiştir"

"Yaşı ne olursa olsun neşesini espiri yeteneğini yitirmeyenlere selam olsun."