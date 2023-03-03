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59 okul için tahliye kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'de 59 okul, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltıldı, 16'sı için yıkım kararı verildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:10
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Mersin'de 59 okul için tahliye kararı

59 okul için tahliye kararı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinatör vali olarak görev yaptığı Hatay'dan dönen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Pehlivan, deprem bölgesine en yakın kent olan Mersin'e resmi rakamlara göre toplam 164 bin 845 afetzedenin geldiğini söyledi. Vali Pehlivan, 62 bin 184 depremzedenin kamu kurum ve kuruşlarına ait tesislerde, 97 bin 405'inin ise evlerde konuk edildiğini kaydetti.

"21 BİN 825 YARALI TABURCU OLDU"

Vali Pehlivan, depremin ardından kentteki hastanelere 23 bin 294 yaralının getirildiğini, bunlardan 21 bin 825'inin taburcu edildiğini, 149'unun ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen nakil öğrenci sayısının 18 bin 801 olduğunu belirten Vali Pehlivan, 543 okulda inceleme yapıldığını, 59 okulun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltıldığını, 16'sı için yıkım kararı aldıklarını dile getirdi.

Vali Pehlivan kentte artan kira ve satış fiyatlarına yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi, vatandaşlara da duyarlılık çağrısı yaptı. (AA)

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