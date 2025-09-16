Mersin'de 73 yaşındaki adam intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 73 yaşındaki şahıs, 7 katlı apartmanın çatısından atladı. Hayatını kaybeden şahsın bir gün önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.


Olay, Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi 4706. Sokak İstiklal Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı apartmanın çatısına çıkan Feridun Şanra (73), aşağı sarkarak daha sonra kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şanra'nın cenazesi hastaneye kaldırılırken, intihar anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.


Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahsın bir gün önce de aynı binada intihar girişiminde bulunduğu ve polis ekiplerince ikna edilerek aşağı indirildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

