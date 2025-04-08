Mersin’de ahşap evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de ahşap evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, 3 katlı yayla evinde yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangında binanın ahşap olması nedeniyle alevler binayı biranda sardı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Çamlıyayla ilçesine bağlı Kale Mahallesi Tahtalıköprü Sokak'ta meydana geldi. İ.Ç.'ye ait kiracıların da kaldığı 3 katlı evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin bulunduğu esnada çıkan yangın, ahşap malzeme nedeniyle hızla yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin’de ahşap evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Mersin’de ahşap evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

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