Mersin'de anne dehşeti. Çığlıkları duyan komşular koştular ama...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki kadın, 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.

Korkunç olay merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101110 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi.

aw538803-04-1.jpg

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

aw538803-01-1.jpg

Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

aw538803-03.jpg

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

