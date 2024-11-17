Mersin'de ara tatil etkinlikleri çocukları buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde düzenlediği çeşitli etkinliklerle çocukların eğlenceli ve verimli bir tatil geçirmelerini sağladı. Tiyatro gösterimlerinden bilim atölyelerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunan belediye, çocukları bir araya getirerek onların öğrenme süreçlerini destekledi.

Özellikle Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Çocuk Meclisi üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen gezi programıyla dikkat çekti. 13 ilçeden gelen çocuklar, tarih, kültür ve çevre bilinci konularında zengin bir deneyim yaşamak üzere bir araya geldi. Gezi, Mersin Arkeoloji Müzesi ile başlayarak Deniz Müzesi, MESKİ Su Müzesi ve Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’ni kapsayan keyifli bir yolculuk haline dönüştü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, bu etkinliklerin çocukların özgüvenlerini geliştirmek ve fikirlerini hayata geçirebilmeleri için önemli olduğunu belirtti. Öztürk, “Gezimizi; çocukların özgüvenlerini ve özgür düşüncelerini, Meclis’teki öneri ve tekliflerini kullanabilmeleri için planladık” dedi.

Ayrıca, MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi de ara tatil süresince çocuklarının ilgi odağı oldu. Bilim temalı deneyler ve atölyeler ile dolup taşan merkez, çocuklara çevre bilinci kazandırırken eğlenceli bir öğrenme ortamı sundu. MERCAN, Türkiye'nin ilk ve tek tematik bilim merkezi olarak 119’dan fazla interaktif deney düzeneği ile dikkat çekiyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ sloganıyla yola çıkarak, çocuklara sanatı tanıtmak için çeşitli tiyatro gösterimleri düzenliyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evi’nde kalan çocuklar için “İki Bavul Dolusu” adlı oyun sahnelendi. Oyun, çocuklar arasında büyük ilgi gördü ve kahkahalarla dolu anlar yaşandı.

Etkinliklere katılan Çocuk Meclisi üyeleri, deneyimlerini şu şekilde aktardı: Cihan Çelik, müzelerde yeni bilgiler edindiklerini ve Mersin’in su arıtma tesislerini öğrendiklerini ifade ederken, Mustafa Sertoğlu, tarihi eserleri yakından görmenin mutluluğunu paylaştı. Hasan Can Kılıç ise Abanoz Gemisi ile yapılan gezinin deniz temizliği konusundaki farkındalıklarını artırdığını vurguladı. Mehmet Kaan Çavuşoğlu ise gezi sayesinde geri dönüşüm hakkında bilgi edindiğini belirtti.