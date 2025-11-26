Kaza, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A. (55) idaresindeki 33 NDL 58 plakalı otomobil, Gazipaşa Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçen Halit Yıldız’a (82) çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bu kez de M.G. (19) yönetimindeki 33 BBS 807 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaya Yıldız ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.