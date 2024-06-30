Mersin'de ata tohumlarının hasadına başlandı

2020 yılında başlayan proje, özellikle Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde başlamış ve zamanla bölgede yaygınlaşarak 11 mahallede 130 üreticiye 16 bin 250 kilogram yerel buğday tohumu dağıtımıyla devam etmiştir. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sağlanan bu tohumlar, yerel çiftçilere önemli bir kaynak sağlayarak tarımsal üretimi teşvik etmektedir.

Proje kapsamında dağıtılan tohumlar sayesinde, çiftçiler artan girdi maliyetlerine rağmen üretimlerini sürdürebilmekte ve hasat sonrası ürünlerin pazarlanması konusunda belediyenin geri alım garantisi sayesinde güvence altına alınmaktadır. Ayrıca, proje başladığından bu yana 214 üreticiye toplamda 26 bin kilogram atalık buğday tohumu dağıtılmıştır. Bu çabalar, bölgede tarımsal çeşitliliği artırmakla kalmayıp, yerel tohum çeşitlerinin korunması ve ekonomik olarak sürdürülebilir tarımın desteklenmesine de katkı sağlamaktadır.

Projenin başarıyla uygulanması, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal politikalarda örnek alınmasını sağlamış ve diğer belediyelere ilham vermiştir. Özellikle Antalya ve Adana gibi illerden de benzer projeler için talepler gelmeye başlamıştır. Bu girişimler, yerel ekonomiyi güçlendirmenin yanı sıra, sağlıklı ve yerel gıdalara olan talebi artırarak bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.