Mersin'de baba dehşeti: Tartıştığı 2 oğlu ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

Kaynak: DHA
Mersin'de baba dehşeti: Tartıştığı 2 oğlu ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, İbrahim T. (69), tartıştığı oğulları Hasan (39) ve Kenan T. (41) ile onların arkadaşı Cengiz U.'yu (48) araçla takip ederek tüfekle vurup yaraladı.

Olay, dün, Aliefendioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Kenan T. kardeşler, arkadaşları Cengiz U. ile birlikte babaları İbrahim T. ile konuşmak için evine gitti.

Burada çıkan tartışmanın ardından 2 kardeş ile Cengiz U.'yu, evden çıkıp 33 NER 77 plakalı kamyonete binerek bölgeden uzaklaştı. Aracıyla kamyoneti takip eden İbrahim T., av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hasan ve Kenan T. ile Cengiz U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullandığı tüfekle yakalanan İbrahim T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Kask yok, plaka yok! Sürücüye rekor ceza
Kask yok, plaka yok! Sürücüye rekor ceza
Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!
Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!
Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
Çatı katında yapılan kaynak yangın çıkarttı!
Çatı katında yapılan kaynak yangın çıkarttı!
Diyarbakır’da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi
Diyarbakır’da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi