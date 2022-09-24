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Baba katilinin oyununu jandarma bozdu

Mersin'de dün gece av tüfeğiyle babasını öldürüp, sabah "babam evde hareketsiz" yatıyor diye ihbar eden H.B.'nin ekiplerin titiz çalışması sonucunda katil olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:53
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Mersin'de baba katilinin oyununu jandarma bozdu

Baba katilinin oyununu jandarma bozdu
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İHA'nın haberine göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti. 

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B isimli şahsın ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine jandarma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

Titiz çalışma sonucu jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, aynı zamanda ihbarda bulunan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan H.B, cinayet olayını itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babası Y.B.'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi.

Şüpheli tarafından bahçeye gömülen av tüfeği de ekipler tarafından bulunurken, şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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