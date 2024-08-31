Mersin'de balkon çöktü, park halindeki araçta ağır hasar oluştu

Kaynak: İHA
Mersin'de balkon çöktü, park halindeki araçta ağır hasar oluştu

Mersin’in Erdemli ilçesinde, park halindeki aracın üzerine düşen balkon büyük hasara yol açtı.

Olay, Akdeniz Mahallesi İmam Hatip Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Köken adlı vatandaş, hafif ticari aracını sokak kenarına park ettikten kısa bir süre sonra, iki katlı binanın damındaki balkon çöktü.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, balkonun betonu aracın üzerine düştü. Neyse ki, araçtaki köken olay anında araçta bulunmuyordu, bu da olası bir faciayı önledi.

Patlama sonucu araçta ağır hasar meydana gelirken, Köken'in olayla ilgili şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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