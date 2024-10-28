Mersin'de bayrak değişimi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilçe merkezindeki kalede bulunan Türk bayrağı yenilenerek göndere çekildi.

Kaledibi Mahallesi sınırları içerisindeki Fidik tepesi üzerinde bulunan Softa Kalesinde dalgalanan Türk bayrağının yenilenmesi için Bozyazı Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyetin 101. yıl etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet yürüyüşü ve bayrak değişimi" etkinliği gerçekleştirildi. Softa Kalesinde dikili bulunan bayrak direğinde asılı olan ve ilçenin her noktasından görülen Türk bayrağı yenilenerek göndere çekilirken, katılımcılar tarafından İstiklal Marşı okundu.

Kaledibi Mahalle Muhtarı etkinlik sonrasında katılımcılara, mahalle kadınlarının hazırladığı yöresel yemek ikramında bulundu.

Etkinliğe Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş, kurum amirleri, Kaledibi Mahalle Muhtarı Turan Kahvecioğlu ve vatandaşlar katıldı.