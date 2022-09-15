Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi.

Bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA