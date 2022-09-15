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Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:04
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Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 8 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi. 

Bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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