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Cenazede akrabalar arasında silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Mersin'de bir cenaze töreninde bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 22:06
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Mersin'de bir cenazede karşı karşıya gelen akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Cenazede akrabalar arasında silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
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Mersin'de cenazede karşı karşıya gelen akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda aile büyüğü Ramazan Ağsar'ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Ş.A., pompalı tüfekle karşı gruptaki akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar Tarsus ve Mersin´deki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan 6 kişi gözaltına alınan polis, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.

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