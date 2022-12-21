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  • Mersin'de bir gencin sopayla dövülüp, tabancayla vurulmasına 2 gözaltı

Mersin'de bir gencin sopayla dövülüp, tabancayla vurulmasına 2 gözaltı

Mersin'de bir gencin sopayla darbedilip, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerine ise ev hapsi verildi. 

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 23:36
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Mersin'de bir gencin sopayla dövülüp, tabancayla vurulmasına 2 gözaltı

Mersin'de bir gencin sopayla dövülüp, tabancayla vurulmasına 2 gözaltı
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(DHA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gencin sopayla dövülüp, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralanmasını içeren görüntülerin sosyal medya platformunda paylaşılmasının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yılmaz Tetik ve Yunus Emre T.'nin adresini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz Tetik 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'yaralama' suçundan tutuklanırken, Yunus Emre T.'ye ise 'görevli memurlara mukavemet' ve 'kamu malına zarar verme' suçundan ev hapsi verildi. 

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