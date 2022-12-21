Mersin'de bir gencin sopayla dövülüp, tabancayla vurulmasına 2 gözaltı

(DHA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gencin sopayla dövülüp, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralanmasını içeren görüntülerin sosyal medya platformunda paylaşılmasının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yılmaz Tetik ve Yunus Emre T.'nin adresini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz Tetik 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'yaralama' suçundan tutuklanırken, Yunus Emre T.'ye ise 'görevli memurlara mukavemet' ve 'kamu malına zarar verme' suçundan ev hapsi verildi.