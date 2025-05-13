Mersin’de ‘Change araba’ operasyonu: 50 milyon liralık araçlar ele geçirildi

Kaynak: DHA
Mersin’de ‘Change araba’ operasyonu: 50 milyon liralık araçlar ele geçirildi

Mersin’de ‘change’ olarak nitelenen çalıntı araçlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan çok sayıda araç ele geçirilirken 15 şüpheli tutuklandı.

Mersin’de otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda, 'change' olduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde çok sayıda araç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Kentte yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarıp, satarak haksız kazanç sağlayan şebeke tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 62 ekip, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

175 polisin katıldığı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait depolardaki aramada 'change' olduğu belirlenen 50 milyon lira değerinde 22 araç, 2 parçalanmış otomobil, 4 change araca ait motor bloğu, şasi numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait araç tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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