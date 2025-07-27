Mersin’de çifte cinayet! Anne ile kızı öldürüldü: Polis şüphelinin peşinde

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin’de çifte cinayet! Anne ile kızı öldürüldü: Polis şüphelinin peşinde

Mersin’de bir evde anne ile kızın öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam ediyor. Evde kanlar içinde bulunan cesetlerle ilgili polis, katilin peşinde

Olay, önceki gece Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde başından vurulan Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Çınar ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygül Çınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Türkan Söylemez ve Aygül Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Mersin’de çifte cinayet! Anne ve Kız evlerinde öldürüldü

Mersin’de çifte cinayet! Anne ve Kız evlerinde öldürüldü

Mersin’de çifte cinayet! Anne ve Kız evlerinde öldürüldü

Mersin’de çifte cinayet! Anne ve Kız evlerinde öldürüldü

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