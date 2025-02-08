Mersin'de çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İHA
Mersin'de çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Mersin'in Göksu Deltası'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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