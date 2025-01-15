Mersin’de cinayet ve yaralama suçu ile aranan 2 kardeş yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de cinayet ve yaralama suçu ile aranan 2 kardeş yakalandı

Mersin jandarması aldıkları ihbar üzerine cinayet ve yaralamaya neden oldukları iddiasıyla aranan iki kardeşi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024 tarihinde M.A.'nın öldürülmesi, 1 kişinin de silahla yaralanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada şüphelilerin 2 kardeş olduğu tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler M.E. ile M.E. yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 55 adet fişek ile 54 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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