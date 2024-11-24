Mersin’de dehşet: Fırtına çatıları uçurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin’de dehşet: Fırtına çatıları uçurdu

Mersin’in Gülnar ilçesinde fırtına nedeniyle prefabrik evlerin çatısı uçtu. Kopan çatının parçaları otomobillerin üzerine düştü. Bir vatandaş sürüklenen otomobilin altında kaldı.

Büyükeceli Mahallesi'nde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Sipahili Kampı'nda sabah saatlerinde prefabrik evlerin çatısı etkili olan fırtına nedeniyle uçtu. Kopan çatının parçaları bir işçinin ve çevredeki otomobillerin üzerine düştü.

İşçilerden biri de çatının düşmesi sonucu sürüklenen otomobilin altında kaldı. Olayı fark eden diğer işçiler yardıma koştu. İşçiler otomobili kaldırarak sıkışan işçiyi kurtardı. İhbar üzerine kampa çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mersin’de dehşet: Fırtına çatıları uçurduAğır yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgede etkisi hafifleyen fırtınanın zaman zaman devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin’de dehşet: Fırtına çatıları uçurdu

Mersin’de dehşet: Fırtına çatıları uçurdu

Mersin’de dehşet: Fırtına çatıları uçurdu

Mersin’de dehşet: Fırtına çatıları uçurdu

Son Haberler
Aydın’da üreticilere yeni destekleme modelini tanıtıyor
Aydın’da üreticilere yeni destekleme modelini tanıtıyor
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor
Vatandaşlardan Şehir Lokantası teşekkürü
Vatandaşlardan Şehir Lokantası teşekkürü
Çorum’da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Çorum’da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."