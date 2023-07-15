Mersin'de denizde iki günde 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahilinde denizde bir şahsın hareketsiz durduğunu görenler durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Kıyıya getirilen denizde boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın 53 yaşındaki Necmettin Ş. olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

İkinci olayda yine ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde yaşandı. Dün denizde boğulduğu değerlendirilen 77 yaşındaki K.F'nin cansız bedeni kıyıya vurdu. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. İncelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.