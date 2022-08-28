﻿Mersin'de denizde kaybolan gencin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Millet bahçesi sahilinden 23 Ağustos'ta girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Süleyman Mahmut Veli'yi arama çalışmaları devam etti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmada, gencin cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 400 metre uzaklığındaki bir kayaya sıkışmış halde bulundu.

Ekiplerin, sudaki kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine olay yerine vinç yönlendirildi.

Vinçle kayanın kaldırılmasının ardından sudan çıkarılan Veli'nin cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (AA)