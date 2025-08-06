Mersin'de deprem (6 Ağustos 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de saat 16.15 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem geldi.

Anamur ilçesi açıklarındaki depremin 17.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.