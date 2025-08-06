Mersin'de deprem (6 Ağustos 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mersin'de deprem (6 Ağustos 2025)

Son dakika... Son dakika... Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 3 büyüklüğünde bir deprem geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de saat 16.15 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem geldi.

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Anamur ilçesi açıklarındaki depremin 17.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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