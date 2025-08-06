Mersin'de deprem (6 Ağustos 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de saat 16.15 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem geldi.
Anamur ilçesi açıklarındaki depremin 17.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 6, 2025
ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) https://t.co/g3i45EDaGl
06.08.2025, 16:15:51 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 17.4 km#Kandilli
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