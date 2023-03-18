18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın vicdansızları. Deprem yardımlarını çalıp çalıp satmışlar

Asrın vicdansızları. Deprem yardımlarını çalıp çalıp satmışlar

Mersin’de deprem bölgelerine gönderilecek 1 milyon lira değerinde olan gıda malzemelerini çalıp satan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:00
Takip Et

Mersin'de deprem yardımlarını çalıp çalıp satmışlar

Asrın vicdansızları. Deprem yardımlarını çalıp çalıp satmışlar
+
Aa
-

Deprem bölgesinde meydana gelen depremlerde 45 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar yağarken hırsızlık ve yağma olayları gündeme oturdu.

İHA’nın haberine göre, Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.B. isimli müştekinin şikayeti doğrultusunda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken piyasa değeri 1 milyon lira olan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin ulaştırılması gereken yere gitmemesi üzerine çalışma başlattı.

Malzemelerin yüklendiği tırların gidiş istikametindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bahse konu malzemelerin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktırıldığını tespit etti.

ASRIN VİCDANSIZLARI YAKALANDI

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken, G.I., D.Ö., F.E.,O.İ., B.Ç. ve S.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler müştekiye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., B.Ç. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
1
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
2
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
3
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
4
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
5
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
7
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
﻿Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
﻿Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
﻿Alperen Şengün attı Houston Rockets kazandı
﻿Alperen Şengün attı Houston Rockets kazandı
﻿Alperen Şengün attı Houston Rockets kazandı
﻿Polis otosunun camlarını kırdı 
﻿Polis otosunun camlarını kırdı 
﻿Polis otosunun camlarını kırdı 
﻿Trabzonspor'da seçim ertelendi. Yeni tarih belli oldu
﻿Trabzonspor'da seçim ertelendi. Yeni tarih belli oldu
﻿Trabzonspor'da seçim ertelendi. Yeni tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.