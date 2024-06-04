Mersin’de dışarı çıkan bayılıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Mersin’de dışarı çıkan bayılıyor

Mersin'de hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcaklığın yanı sıra kent merkezinde nem oranı yüzde 56'ya ulaştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarların sakin olduğu gözlendi.

Sıcaklığın 36 dereceye ulaştığı Mersin'de dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.

Merkez Akdeniz ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlardan Haydar Tuncer, AA muhabirine, sıcak havadan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yüzüne su dökerek serinleme çalıştığını belirten Tuncer, "Hava sıcaklığı nedeniyle dışarıya çıktığıma pişman oldum. Üstüme su dökmeme rağmen serinleyemedim." dedi.

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