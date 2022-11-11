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Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama 

Mersin’de kurdukları paravan şirketlerle "arıcılık" yapıyormuş gibi sahte evraklar düzenleyerek devletten teşvik alan ve bu belgelerle silah ruhsatı aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şahıstan 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 21:54
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Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama 

Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama 
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bazı şüphelileri belirleyen ekipler, 6 ay boyunca hem teknik hem fiziki takip yaptı.

Yapılan çalışmalarda 12 kişilik bir grubun 8 farklı paravan şirket kurduğu, bazı şahısların da bu gruba para vererek sahte belge aldıkları tespit edildi. Bu şahıslara da sözde 2 bin kilogram bal satışı yaptığını gösterir belge verip, bu belgenin ilgili kurumca onaylanmasını sağladıkları belirlendi. Bu yolla çetenin hem devletten haksız yere teşvikler aldıkları hem de kendilerine para veren şahıslara silah ruhsatı almalarını sağladıkları ortaya çıktı.

Bunun üzerine Mersin merkezli, Adana, İzmir ve Siirt’te 39 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, aralarında 1 devlet memurunun da bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda sahte evraklarla alınmış 10 silah da ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Y., A.İ, İ.K., H.E., E.D., M.B., H.D., K.E., N.K., A.K., Ö.Ö., Ö.A. ve H.A.E. tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 
                             

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