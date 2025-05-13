Mersin’de dolu etkili oldu, karayolu trafiğe kapandı

Kaynak: İHA
Mersin’de dolu etkili oldu, karayolu trafiğe kapandı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde dolu yağışı nedeniyle karayolu trafiğe kapandı.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde dolu yağışı etkili olurken, Çamlıyayla-Tarsus yolu beyaza büründü. Dolu yağışından dolayı bazı köy yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri dolu küreme mesaisine çıktı.

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Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla Karayolunun Atdağ ile Ulmeres arasındaki bölüm kar yağışını andıran, boyu 25 santimetreye ulaşan dolu birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine Çamlıyayla Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kapanan yolu iş makineleriyle çalışma yaparak tekrar trafiğe açtı.

Dolu ürünlere de zarar verirken, Cinköy ve Böğrüeğri mahallelerinde yağan yağmurdan dolayı yollar sele döndü.

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