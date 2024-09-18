Mersin'de ele geçirildi: Tam 262 kilo...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de ele geçirildi: Tam 262 kilo...

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza atarak 262 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde uyuşturucu ticaretine yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, yurt dışından Türkiye’ye giren ve Mersin’e ulaşan bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşıldı.

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Tır, belirlenen noktada durdurularak narkotik dedektör köpeği ile detaylı bir arama yapıldı. Aramalar sonucunda, tırın dorsesinde yüklerin arasına gizlenmiş şekilde 262 kilo metamfetamin bulundu. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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