Mersin'de emeklilerden elektrik zammı protestosu

Mersin’de emekliler elektrik zammını protesto etti. Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Oktay Canpolat, "Bugün sağlık hakkı kadar enerji hakkı da insanlık hakkıdır. Evlerimizde elektriği açamıyoruz. Niye? Gelecek faturayı ödeyemeyiz diye..." dedi.

Enerjisa binası önünde bir araya gelen emekliler, "AKP elini cebimizden çek" sloganları attılar, "Çarpıyor çarpıyor halkı, elektrik çarpıyor" yazılı pankart açtılar.

Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Oktay Canpolat burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün sağlık hakkı kadar enerji hakkı da insanlık hakkıdır. Evlerimizde elektriği açamıyoruz. Niye? Gelecek faturayı ödeyemeyiz diye. İnsanca yaşamanın elverişli olması açısından enerji bir insanlık hakkıdır. AKP iktidarı talan ve soygun düzeniyle bu halkı, emekçileri soyup soğana çevirerek bütün parayı ranta akıtmaktadır. Biz bugün buraya bu ranta, bu soyguna "dur" demek için geldik. Ve bu ülkenin başına gelen en büyük kötülük, AKP iktidarı sana sesleniyoruz, artık illallah ettirdin. Defolup gidin bu ülkeden."

Elektriğe 5 Nisan’da yüzde 25 zam yapıldığını hatırlatan Canpolat, “Elektrikte tam bir soygun var. 230 kW kadar kullandığımız elektriğin maaliyeti, faturanın ortalama yüzde 19,1'i kadardır. Fatura bedelinin yüzde 10'nu vergi, yüzde 70 ise dağıtım bedeli adı altında ranta gitmektedir. Aslan payı şirketlere gidiyor. Tam pervasız bir soygun var. İşte size özelleştirme. Özelleştirme zalime zulmetme fırsatı vermektir. Ne iktidarda ne de enerji şirketlerinde insaf yok. Kamusal bir hizmet olan elektrik şirketleri kamulaştırılmalıdır. Bu soygundan kurtulmanın başka yolu yoktur." diye konuştu.